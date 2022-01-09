30 metrelik falezlerde ölümüne olta - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

30 metrelik falezlerde ölümüne olta

30 metrelik falezlerde ölümüne olta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da balık tutmak için 30 metre yükseklikteki falezlerin kıyısına kadar gelen amatör balıkçı, yürekleri ağza getirdi.

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'da balık tutmak için 30 metre yükseklikteki falezlerin kıyısına kadar gelen amatör balıkçı, yürekleri ağza getirdi.

Konyaaltı Varyant üzerindeki yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerde amatör balıkçının, balık avı yürekleri ağza getirdi. Falezlerin uç kısmına kadar gelen balıkçı, uçurumun kenarında hem ayakta hem de oturarak balık avına devam etti. Falezlerin hemen denizle birleşen kesimindeki kayalıklar da tehlikenin ne denli büyük olduğunu gösterdi.

Yaklaşık 2-3 saat boyunca uçurumda balık avını sürdüren balıkçı, bir müddet sonra bölgeden ayrıldı.

Balıkçının tehlikeli avı, drone ile de havadan görüntülendi. - ANTALYA

30 metrelik falezlerde ölümüne olta

30 metrelik falezlerde ölümüne olta

30 metrelik falezlerde ölümüne olta

30 metrelik falezlerde ölümüne olta

30 metrelik falezlerde ölümüne olta

30 metrelik falezlerde ölümüne olta

30 metrelik falezlerde ölümüne olta

Denizi seyretmeye gitti, dalgalar 4 çocuk annesi kadının sonu oldu

Denizi seyretmeye gitti, dalgalar 4 çocuk annesi kadının sonu oldu

 Son dakika haberi... Polislerden 10 kilometre kaçan sürücü: 'Polislerin hayatını tehlikeye attığımın farkında değildim'

Son dakika haberi... Polislerden 10 kilometre kaçan sürücü: "Polislerin hayatını tehlikeye attığımın farkında değildim"

 Doğuma giden karısını motosikletle takip eden gence otomobil çarptı

Doğuma giden karısını motosikletle takip eden gence otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title