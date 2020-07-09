30 metrekarelik evden 1.5 ton atık çıktı Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çiçek Mahallesi'ndeki bir evden 1.5 ton atık çıkardı.

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çiçek Mahallesi'ndeki bir evden 1.5 ton atık çıkardı. Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine harekete geçen ekipler, evi temizleyip dezenfekte ederek kullanılmaz haldeki eşyaları da Harmandalı düzenli atık deposuna götürdü.

Bayraklı Çiçek Mahallesi'nde, kötü koku yaydığı gerekçesiyle çevre sakinleri tarafından ilgili mercilere şikayet edilen 1637/17 Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katı, Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce temizlenerek dezenfekte edildi. Binanın kiracısı tarafından çöp eve dönüştürülen yapıda ev sahibi kiracıyla olan ilişkisini noktalandırarak belediye ekiplerinden destek istedi. Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 4 kişilik ekiple evin her noktasını temizledi, ilaçlayarak dezenfekte etti. Evden çekyat, koltuk, pet şişe atıkları, yemek artıkları ve çöplerden toplandığı tahmin edilen kullanılamaz halde birçok eşya çıktı. 30 metrekarelik dairede gün boyu çalışmalarını sürdüren ekipler, 1.5 tonluk atık toplayarak çıkan çöpleri Harmandalı düzenli atık deposuna transfer etti. Mahalle sakinleri, uzun süredir kötü kokudan dolayı büyük sorun yaşadıklarını, evin boşaltılmasıyla rahat bir nefes aldıklarını belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA