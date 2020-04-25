30 metre yükseklikte dalgalanan Türk bayrağı yenilendi
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Gölpazarı, Bilecik, Güncel, Haber

30 metre yükseklikte dalgalanan Türk bayrağı yenilendi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yüksek bir konuma dikilen ve 30 metre yükseklikteki direkte dalgalanan Türk bayrağı yenilendi.

25.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:34
30 metre yükseklikte dalgalanan Türk bayrağı yenilendi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yüksek bir konuma dikilen ve 30 metre yükseklikteki direkte dalgalanan Türk bayrağı yenilendi.

Gölpazarı Belediyesinin seyir terası ve sosyal tesis alanına 2018 yılında yapılan ve ilçenin her yerinden görülen Türk Bayrağı, belediye ekiplerince yenilendi. İlçe merkezi İsmetpaşa Mahallesi'nde yüksek bir konuma dalgalanan Türk bayrağını değiştiren ekipler, daha sonra göndere çektikleri yeni bayrağın altında bir de İstiklal Marşı okudular. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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