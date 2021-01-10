30 METRE İLERİDEKİ YAYA GEÇİDİNİ KULLANMAYAN KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI
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30 METRE İLERİDEKİ YAYA GEÇİDİNİ KULLANMAYAN KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI

10.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:07
30 METRE İLERİDEKİ YAYA GEÇİDİNİ KULLANMAYAN KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI

Beyoğlu'nda 30 metre ilerideki yaya geçidini kullanmayıp yolun karşısına geçmek isteyen kişiye otomobil çarptı.

Beyoğlu'nda 30 metre ilerideki yaya geçidini kullanmayıp yolun karşısına geçmek isteyen kişiye otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

Halıcıoğlu'ndaki kaza önceki gün öğle saatlerinde Kumbarahane Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 30 metre ilerideki yaya geçidini kullanmayıp yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam yolun ortasına geldiğinde Hasköy istikametinde ilerleyen otomobilin çarpması sonucu yere savruldu. Otomobil sürücüsü kaza sonrası aracını durdurup yaralının yardımına koştu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.  

"FENALIK GEÇİRDİ OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ Otomobil sürücüsü "Yaya yoldan geçiyordu bir anda titrer, düşer gibi oldu, fenalık halindeydi. Sağa doğru kaçtım ama arabanın üzerine düştü. Ambulans aldı götürdü, bilinci açık sağlık durumu iyiydi" diye konuştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

Görüntü dökümü ------------------GÜVENLİK KAMERASI -Yolun karşısına geçmek için yürüyen adam -Yayanın yolun orta kısmında durması -Otomobilin yaya ya çarpması -Adamın yere savrulması  -Sürücünün otomobili durdurması AKTÜEL KAMERA -Ambulansın yaralıyı götürmesi -Polis ekibi -Kaza yerinin 30 metre ilerisindeki yaya geçidi 

Genel ve detay görüntüler 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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