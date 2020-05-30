30 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi Minik Buğlem'in Fenerbahçe ve Alanyaspor aşkı görenleri hayran bırakıyorBEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlılar, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürecek.

Minik Buğlem'in Fenerbahçe ve Alanyaspor aşkı görenleri hayran bırakıyor

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah beyazlılar, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürecek.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçının çalışmalarına devam edecek.

FENERBAHÇESarı-lacivertlilerde hazırlıklar sürecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL16.30 Wolfsburg-E. Frankfurt16.30 Hertha Berlin-Augsburg16.30 Mainz 05-Hoffenheim16.30 Schalke 04-Werder Bremen (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu - Ömer Toprak, Nuri Şahin)19.30 Bayern Münih- F. Düsseldorf (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)SATRANÇ

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği, Red Bull Chess Masters'da 3'üncü sezonun şampiyonları belli oluyor. Türkiye genelinde gerçekleştirilen 10 çevrim içi eleme sonrasında finale adını yazdıran 40 erkek ve 40 kadın satranç oyuncusu, Türkiye'nin en iyisi olabilmek için mücadele edecek.

Kaynak: DHA