30 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 30 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni!

30 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 30 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni!
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Diyanet İşleri Başkanlığı 30 Mayıs Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 30 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 30 Mayıs Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

30 MAYIS CUMA HUTBESİ

30 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 30 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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