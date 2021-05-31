30 Mayıs 2021 Haberleri
30 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- Son Dakika: Euroleague finalinde Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı
- Fit vücuduyla göz dolduran Yasemin Özilhan bikinili görüntülendi
- Bakan Soylu'nun 'Ben başlattım' dediği Sedat Peker operasyonunun detaylarına ulaşıldı
- Tekel bayi ve komşuları arasında meydan muharebesi! Uzun namlulu silahlar konuştu
- Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Fransa Ligue 1'e yükselemedi
- Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kiralamak için harekete geçiyor
- Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, hayatını kaybetti
- İlker Aksum, ölümden döndüğü kaza sonrası ilk kez konuştu
- Seda Sayan ve Demet Akalın kavgasında bomba iddia! Bir de Ebru Yaşar detayı çıktı
- Sörloth'un sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! Trabzonspor'a transferde öncelik verilecek
- Uyuşturucu baronu El Chapo'nun evi piyango ikramiyesi oluyor
- İsrail'de Yamina partisi lideri Bennett, Netanyahu karşıtı koalisyona katılmayı kabul etti
- İstanbul'da suya yüzde 25 zam teklifi yapılacak
- Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği 6 futbolcu takıma geri döndü
- Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir partilerin son oy oranını açıkladı! İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor
- Uzman isim koronavirüste doktorların büyük endişe duyduğu durumu açıkladı: Veremi aktif hale getirebiliyor
- Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea'nin hocası Thomas Tuchel, Galatasaray'ın kapısından döndü
- Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 6 bin 933 yeni vaka tespit edildi
- Juventus, Hakan Çalhanoğlu transferi için kolları sıvadı
- Merakla bekleniyordu! Emeklilerin ve memurların alacağı olası zam ortaya çıktı
- Biden, Putin ile görüşmesinde insan hakları ihlallerini gündeme getirecek
- Aboubakar'ın çılgın yeteneği! Yıldız futbolcunun maç skorlarını önceden bildiği ortaya çıktı
- Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı
- Hindistan'da kovid-19'dan ölen hastanın cansız bedeninin nehre atıldığı anlar ortaya çıktı
- Rüşvet soruşturmasında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'nün görev yeri değiştirildi
- Fenerbahçe, Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Marcelo için harekete geçti
- CHP lideri Kılıçdaroğlu, Turgut Özal'ın ailesini ziyaret etti
- Güldür Güldür'ün 'Tam kapanma' skeci sosyal medyada gündem oldu
- Apartmanı saran kokunun nedeni ceset çıktı
- Kavgada söylenmeyecek sözü söyledi! Akalın ve Sayan arasındaki gerginliğe Nihat Doğan da katıldı
- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Gündemde kritik konular var
- Polat Alemdar göndermesi sosyal medyayı salladı! Kayserispor'un paylaşımına beğeni yağıyor
- Bakan Soylu'nun kurucusu olduğu şirketten Sedat Peker'in ihale iddiasına yanıt: THY ile hiçbir ticari bağ yok
- Arjantinli spiker 'Shakespeare'leri karıştırdı: En önemli yazarlardan biriydi
- Tarlasına paraşütçü inen çiftçi, bu defa kendisi uçtu! Yine gülmekten kırdı geçirdi
- Galatasaray, Radamel Falcao'ya alıcı bulamıyor
- Kahreden haber! Tabancayla kendini kalbinden vuran genç kurtarılamadı
- Demet Akalın ve Seda Sayan kavgası büyüyor! Mesajlar ifşa oldu
- Bakan Selçuk'tan telafi eğitimleriyle ilgili açıklama: Yarın netleşecek
- Dünyanın konuştuğu feci kazada korkulan oldu! Genç sürücü Jason Dupasquier hayatını kaybetti