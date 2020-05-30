30 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı 30 Mayıs 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 İngiltere Premier Lig Goller 00:55 Efsanelerin İzinde 00:55 Takvim Yaprakları 01:00 Inter - Napoli 01:00 Juventus - Milan 02:45 Süper Lig Goller 02:50 TFF 1. Lig Goller 02:55 Kamu Spotu Evde Spor 03:00 Türkiye - Moldova 03:00 Türkiye - Belçika 04:40 Siyah Beyaz Anılar 04:40 Spor Kitaplığı 04:45 Unutulmaz Maçlar 05:00 Unutulmaz Maçlar 06:40 Almanya Bundesliga Özetler 06:50 TFF 1. Lig Goller 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Almanya - Meksika 07:00 Şili - Almanya 08:40 Bir Oyundan Fazlası 08:45 Spor ve Sağlık 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Salto 09:05 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:10 Hava Durumu 09:30 TFF 1. Lig Özetler 09:30 Orhan Ayhan'la 10:00 Unutulmaz Maçlar 10:00 Spor Bülteni 10:25 Hava Durumu 10:30 Fransa - Arjantin 11:45 La Liga Goller 12:00 Ustalara Saygı 12:10 Spor Kitaplığı 12:15 Şili - Almanya 12:55 Kamu Spotu İşte Spor 13:00 Spor Bülteni 13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri 13:55 Efsanelerin İzinde 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Bülteni 14:00 Liverpool - Tottenham 14:55 Kamu Spotu Evde Spor 15:25 Süper Lig Özetler 15:45 Almanya'dan Futbol 16:00 Inter - Napoli 16:25 Wolfsburg - E.Frankfurt 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu Evde Spor 18:00 Spor Ana Haber 18:15 Almanya'dan Futbol 18:40 Süper Lig Goller 18:50 TFF 1. Lig Goller 19:00 Unutulmaz Maçlar 19:00 Maradona Belgeseli 19:55 Kamu Spotu Evde Spor 20:00 Spor Bülteni 20:30 Süper Lig Özetler 20:40 Almanya Bundesliga Özetler 21:00 Ustalara Saygı 21:00 Dortmund - Eintracht Frankfurt 21:25 Süper Lig Özetler 22:00 Spor Akşamı 22:40 Süper Lig Goller 22:50 TFF 1. Lig Goller 23:00 Arnavutluk - Türkiye 23:00 Türkiye - Belçika Kaynak: InterSinema.com