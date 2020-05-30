30 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
30 Mayıs 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 İngiltere Premier Lig Goller
00:55 Efsanelerin İzinde
00:55 Takvim Yaprakları
01:00 Inter - Napoli
01:00 Juventus - Milan
02:45 Süper Lig Goller
02:50 TFF 1. Lig Goller
02:55 Kamu Spotu Evde Spor
03:00 Türkiye - Moldova
03:00 Türkiye - Belçika
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:40 Spor Kitaplığı
04:45 Unutulmaz Maçlar
05:00 Unutulmaz Maçlar
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:50 TFF 1. Lig Goller
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Almanya - Meksika
07:00 Şili - Almanya
08:40 Bir Oyundan Fazlası
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:10 Hava Durumu
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Unutulmaz Maçlar
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Fransa - Arjantin
11:45 La Liga Goller
12:00 Ustalara Saygı
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Şili - Almanya
12:55 Kamu Spotu İşte Spor
13:00 Spor Bülteni
13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 Liverpool - Tottenham
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:25 Süper Lig Özetler
15:45 Almanya'dan Futbol
16:00 Inter - Napoli
16:25 Wolfsburg - E.Frankfurt
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:15 Almanya'dan Futbol
18:40 Süper Lig Goller
18:50 TFF 1. Lig Goller
19:00 Unutulmaz Maçlar
19:00 Maradona Belgeseli
19:55 Kamu Spotu Evde Spor
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Ustalara Saygı
21:00 Dortmund - Eintracht Frankfurt
21:25 Süper Lig Özetler
22:00 Spor Akşamı
22:40 Süper Lig Goller
22:50 TFF 1. Lig Goller
23:00 Arnavutluk - Türkiye
23:00 Türkiye - Belçika
Kaynak: InterSinema.com