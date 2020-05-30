30 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı
30 Mayıs 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
30.05.2020 06:42 | Son Güncelleme: 30.05.2020 06:45
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:20 Aramızda Kalsın
03:00 Çilek Kokusu
05:00 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:15 Benim Tatlı Yalanım
11:00 Benim Tatlı Yalanım
11:10 Sinema
12:30 Evde Hareket Zamanı
13:30 Çilek Kokusu
14:00 Çilek Kokusu
16:00 Dizi
16:30 Güzel Köylü
16:45 Kolpaçino
18:30 Star Haber
20:00 Kolpaçino
20:00 Bas Gaza
21:45 Bas Gaza
22:15 Medcezir
23:30 Aramızda Kalsın
Kaynak: InterSinema.com