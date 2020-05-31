30 Mayıs 2020 Haberleri
30 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
31.05.2020 00:15 | Son Güncelleme: 31.05.2020 00:15
- Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
- Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cesedi bulundu
- THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak
- Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler
- Ahmet Hakan 'Hürriyet, artık sadece internet sitesi üzerinden devam edecek' iddiasına yanıt verdi
- Son Dakika: SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği Dragon fırlatıldı
- Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
- Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi
- Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı
- İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı
- George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
- Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 26 oldu, yeni vaka sayısı binin altına düştü
- Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
- Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu
- Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti
- Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor
- Kocasını zehirlediği iddia edilen kadın, bir yıl sonra tutuklandı
- Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
- Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
- 1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu
- 1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek
- Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı
- Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
- Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı
- Çin, koronavirüse karşı 'yüzde 99 etkili olacak' aşı geliştirdi
- ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet
- Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
- Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
- Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
- Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
- Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
- Son Dakika: Diyarbakır'da 'Dur' ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
- Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı
- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
- Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara 'Hafter saflarında savaşın' teklifi
- Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
- İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
- Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
- Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı