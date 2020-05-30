30 Mayıs 2020 Cumartesi 31140 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
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30 Mayıs 2020 Cumartesi 31140 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 30 Mayıs günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde, Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 30 Mayıs 2020 ve 31140 sayılı Resmi Gazete...

30 Mayıs 2020 Cumartesi 31140 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
30.05.2020 08:41 | Son Güncelleme: 30.05.2020 08:44

30 Mayıs tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 40 sayfadan oluşan 30 Mayıs 2020 Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31140 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Antalya Bilim Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Erciyes Üniversitesi Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 167)

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/4)

–– Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.2.b)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

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