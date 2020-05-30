30 Mayıs 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
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30 Mayıs 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

30 Mayıs 2020 Cumartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

30 Mayıs 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
30.05.2020 06:42 | Son Güncelleme: 30.05.2020 06:45

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

01:00 Gece Görüşü

01:00 Akıl Çemberi

05:00 Gece Haberleri

06:00 Güne Merhaba

06:00 Haber

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

08:00 Güne Merhaba

08:40 A'dan Z'ye

09:00 Haber

09:30 Sağlık Kontrolü

10:00 Hafta Sonu

11:00 Haber

11:00 A'dan Z'ye

12:00 Bugün

12:00 Haber

13:00 Haber

14:00 Haber

14:00 Bugün

15:00 Günlük

15:00 Haber

16:00 Haber

16:00 Günlük

17:00 Günlük

17:00 Haber

18:00 5N1K

18:00 Ana Haber

21:00 Akıl Çemberi

21:00 CNN TÜRK Masası

Kaynak: InterSinema.com

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