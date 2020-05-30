30 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı
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30 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı

30 Mayıs 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

30 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı
30.05.2020 06:42 | Son Güncelleme: 30.05.2020 06:45

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:50 Esra Erol'da

03:35 Bir Zamanlar Çukurova

07:00 Kahvaltı Haberleri

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Ödül Avcıları

12:00 Kardeş Payı

13:00 Gün Ortası

13:35 Alice Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden

14:00 Beni Bırakma

15:45 Kuruluş Osman

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alice Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

22:10 Kardeş Payı

23:40 Son Durak

Kaynak: InterSinema.com

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