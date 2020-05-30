30 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı
30 Mayıs 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:50 Esra Erol'da
03:35 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Kahvaltı Haberleri
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Ödül Avcıları
12:00 Kardeş Payı
13:00 Gün Ortası
13:35 Alice Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden
14:00 Beni Bırakma
15:45 Kuruluş Osman
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alice Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22:10 Kardeş Payı
23:40 Son Durak
Kaynak: InterSinema.com