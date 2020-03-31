30 Mart Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor basketbol oyununu kim kazandı? Survivor 32. bölümde kazanan kim oldu? İlk eleme adayı kim oldu?
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basketbol, Güncel

30 Mart Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor basketbol oyununu kim kazandı? Survivor 32. bölümde kazanan kim oldu? İlk eleme adayı kim oldu?

Survivor heyecanı devam ediyor. Gönüllüler ve ünlüler takımlar basketbol oyununda ödül için yarıştı. Heyecan dolu anların ve gerginliklerin olduğu oyunda izleyiciler heyecanlı anlar yaşadı. Peki, Survivor basketbol oyununu kim kazandı? İlk eleme adayı kim oldu? Survivor 32. bölümde kazanan kim oldu? Mart Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

31.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:37

Survivor 32. Bölümü ile 30 Amrt akşamı ekrana geldi. Ödül oyununda heyecanlı anların yaşandığı bölümde basketbol oyunu nefesleri kesti. Peki, 30 Mart Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor basketbol oyununu kim kazandı? Survivor 32. bölümde kazanan kim oldu? İşte Survivor'da yaşanan ve merak edilenler…

BURAK VE PARVİZ BİRBİRİNE GİRDİ

Ödül oyunu sırasında Burak ile Parviz arasında fiziksel temasa dönüşen bir gerginlik yaşandı. Survivor basketinde skor 9-5 gönüllüler lehine iken Parviz-Sercan ikili ile Burak-Yasin ikilisi karşılaştı. Bir pozisyon sonrasında Burak'ın Parviz'e sözleri sonrasında ortam iyice gerildi.

"KOCAMAN CÜSSEN VAR HER ŞEYE AĞLIYORSUN"

Survivor 2020'nin son bölümünde oynanan basket oyununda Sercan ve Barış arasında gerilim yaşandı. Sercan, Barış'ın kendisini bilerek yere attığını iddia etti. Skor 5-1 ünlüler lehine iken Parviz-Sercan ile Barış-Yunus Emre sahaya çıktı. Oyun sırasında Barış yere düştüğü bir pozisyonda itiraz edince Sercan sert tepki gösterdi. İkili arasındaki dokunulmazlık oyunu öncesinde başlayan gerginlik bugünkü oyuna da yansıdı. Sercan, Barış'a "Koskoca cüssen var ama her şeye ağlıyorsun" sözleri ile tepkisini gösterdi.

PARVİZ DİSKALİFİYE EDİLDİ

İki yarışmacı kavga etmek üzere iken Yasin araya girdi ve sakinleştirmeye çalıştı. Bu tartışma sonrasında Acun Ilıcalı hem Parviz'e hem Burak'a birer teknik faul verdi. İki tarafın sakinleşmesi sonrasında devam eden oyunda Burak ile Parviz arasındaki bir pozisyonda kamera kayıtlarına bakıldı. Ve Acun Ilıcalı, Parviz'in oyundan diskalifiye edilmesine karar verdi.

30 Mart Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor basketbol oyununu kim kazandı? Survivor 32. bölümde kazanan kim oldu? İlk eleme adayı kim oldu?

YUNUS EMRE VE YASİN DE TARTIŞTI

Survivor'da gönüllüler takımından Yunus Emre ve Yasin arasında da oldukça gergin anlar yaşandı. Yunus Emre ile Yasin arasında ada konseyi sonrasında tartışma çıktı. İkili arasındaki sözlü tartışma gittikçe büyüyünce Yasin ile Yunus Emre, birbirlerinin üzerine yürümeye başladı. İki yarışmacıyı, takım arkadaşları zor ayırdı. Oyun alanında meydana gelen tartışmaya ünlüler takımından yarışmacılar da sakinleştirmek için dahil oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Olaylı geçen oyunun kazananı ise uzun zamandır ödül oyunu kazanamayan Gönüllüler takımı oldu. Gergin geçen oyun sonrası havuz başına giden yarışmacılar et yemeğinin tadını çıkardı.

30 Mart Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor basketbol oyununu kim kazandı? Survivor 32. bölümde kazanan kim oldu? İlk eleme adayı kim oldu?

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ilk eleme adayı belirlendi ve bu isim Yunus Emre oldu.

SURVİVOR PERFORMANS TABLOSU

Survivor'da haftalık genel performans tablosu şu şekilde gelişti:

• Sercan Yıldırım 20

• Aycan Yanaç 17

• Berkan Karabulut 13

• Parviz Abdullayev 11

• Barış Murat Yağcı 11

• Ezgi Hocaoğlu 7

• Evrim Keklik 6

• Mert Öcal 5

• Gizem Birdan 5

• Aşkım Burçe Tunay 4

30 Mart Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor basketbol oyununu kim kazandı? Survivor 32. bölümde kazanan kim oldu? İlk eleme adayı kim oldu?

Haberin Videosu:

30 Mart Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor basketbol oyununu kim kazandı? Survivor 32. bölümde kazanan kim oldu? İlk eleme adayı kim oldu?
SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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