30 Mart Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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İstanbul, Güncel

30 Mart Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

30 Mart Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 30 Mart'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

30.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:05
30 Mart Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Mart Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

30 MART'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 23 NİSAN, CAMİİ ARKASI, DOĞAN, DÖRTYOL CAMİİ, GÜLSEVENLER, ORDU, TARLA, TEMİZ, YILDIZTABYA, İNKILAP sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2417254)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 22/4. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2418343)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ADAGÜLÜ, BİRLİK, HUZUR, KERAMET, MEHTER, MEKTEP, MERHAMET, MUZAFFER, NECİP FAZIL, NEZAKET ÇIKMAZI, SAFAHAT, SUNGUR, SİTELER CAMİİ, VEDA, ŞEVKAT sk 12:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2417557)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ADAGÜLÜ, BİRLİK, HUZUR, KERAMET, MEHTER, MEKTEP, MERHAMET, MUZAFFER, NECİP FAZIL, NEZAKET ÇIKMAZI, SAFAHAT, SUNGUR, SİTELER CAMİİ, VEDA, ŞEVKAT sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2417538)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-1, G-104, G-107, G-202, G-204, G-205, G-206, G-207, G-31, G-32, G-33, G-35, G-36, G-37, G-38, G-40, G-41, G-42, G-425, G-45, G-46, G-47, G-50, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57, G-58, G-589, G-59, G-590, G-60, G-61, G-76, G-78, G-97, GALATA, OZANLAR sk// ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 348., 410., 418., 419., 420., 421., 425., 426., 427., 449., 450., 451., 452., 453., 454., 455., 456., 457., 458., 459., 460., 461., 462., 463., 464., 465., 466., 467., 468., 469., 470., 471., 472., 473., 474., 476., 478., 480., 481., BALIK YOLU, BALİNA, OZANLAR, YONCA sk/ SULTANİYE mah BALIK YOLU sk/ YUNUS EMRE mah 447. sk/ İNÖNÜ mah 418., BALİNA, MANDIRA, YONCA sk 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2418744)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce ÇOBANÇEŞME MALLESİ, KIMIZ SK, ÇALIŞLAR SK AHMET TANER KIŞLALI CADDESİ, KALENDER SK, GÜNEŞLİ SK 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2418870)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 112., 113., 114., 116., 119., 122., 171., 182., 22., OKTAY RIFAT, TONGUÇ BABA sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2418017)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MESİHPAŞA mah AKSARAY, CEYLAN, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, MESİHPAŞA, ORDU, SAİTEFENDİ, İHTİSAP AĞASI sk 14:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2418825)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 607. sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR, ALAADDİN TOPUZ, DAMLALAR, FULYA, GÜLLER, HANIMELLER, MİNE, NERGİSLER, ORKİDELER, SÖĞÜTLÜ, VEFA POYRAZ, YASEMİNLER, ÇINARLI sk 09:00-10:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2418965)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ANI, ARALIK, CAN, CUMHURİYET, DUYGU, EKİM, KADER, KASIM, MAZİ, MEHTAP, SELAM, UZAY, YAKAMOZ, ÇAMLIBEL, ŞUBAT sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2419314)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah FEZA, GÜNEŞ, KARAMAN, OBA, SEMA sk 19:00-23:59 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2419382)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah FEZA, GÜNEŞ, KARAMAN, OBA, RÜYA, SEMA sk 19:00-23:59 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2419383)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah FEZA, FUNDA, GÜNEŞ, GÜRSOY, KARAMAN, OBA, RÜYA, SEMA sk 19:00-23:59 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2419384)

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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