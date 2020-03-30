30 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı
30 Mart 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Zaman Matinesi
01:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
02:20 Diriliş Ertuğrul
03:25 1'de Bugün
03:35 Tutunamayanlar
04:30 Küçük Hanımefendi
04:55 Ömür Dediğin
05:25 Küçük Hanımefendi
05:45 İncir Ağacı
07:00 Camiden Hayata
07:45 Aileler Yarışıyor
07:45 Yeşil Deniz
09:30 İyi Fikir
09:55 Diriliş Ertuğrul
11:30 Kralın Kızı
12:55 Ailenin Yeni Üyesi
13:00 Aileler Yarışıyor
14:00 1'de Bugün
14:10 Ya İstiklal Ya Ölüm
15:15 İncir Ağacı
17:00 Tozkoparan
17:05 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
20:00 Şampiyon
23:15 Ahlat Ağacı
23:45 Ya İstiklal Ya Ölüm
Kaynak: InterSinema.com