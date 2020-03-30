30 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı 30 Mart 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Zaman Matinesi 01:00 Ya İstiklal Ya Ölüm 02:20 Diriliş Ertuğrul 03:25 1'de Bugün 03:35 Tutunamayanlar 04:30 Küçük Hanımefendi 04:55 Ömür Dediğin 05:25 Küçük Hanımefendi 05:45 İncir Ağacı 07:00 Camiden Hayata 07:45 Aileler Yarışıyor 07:45 Yeşil Deniz 09:30 İyi Fikir 09:55 Diriliş Ertuğrul 11:30 Kralın Kızı 12:55 Ailenin Yeni Üyesi 13:00 Aileler Yarışıyor 14:00 1'de Bugün 14:10 Ya İstiklal Ya Ölüm 15:15 İncir Ağacı 17:00 Tozkoparan 17:05 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm 20:00 Şampiyon 23:15 Ahlat Ağacı 23:45 Ya İstiklal Ya Ölüm Kaynak: InterSinema.com