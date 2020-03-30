30 Mart 2020 Show Yayın Akışı 30 Mart 2020 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 00:15 Gölde Dehşet 02:15 Görevimiz Tatil 02:15 Ramo 04:15 Pazar Sürprizi 04:45 Cumartesi Sürprizi 06:00 Kuaförüm Sensin 06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda 08:00 Kendine İyi Bak 08:15 Hayat Güzeldir 09:30 Zahide Yetiş'le 10:00 Pazar Sürprizi 12:30 Kuaförüm Sensin 13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu 14:30 Tarkan Güçlü Kahraman 16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 16:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk 18:45 Show Ana Haber 20:00 Aile Arasında 20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor 22:15 Görevimiz Tatil 22:45 Aile Arasında Kaynak: InterSinema.com