30 Mart 2020 Fox Yayın Akışı 30 Mart 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:15 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? 00:30 Baraj 02:30 Yapışık Kardeşler 02:45 Yasak Elma 03:45 Kadın 04:45 Kadın 06:00 Her Yerde Sen 07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 11:15 Hababam Sınıfı Merhaba 13:00 Yasak Elma 13:30 Benden Söylemesi 13:45 Temizlik Benim İşim 15:30 Şevkat Yerimdar 16:00 Zuhal Topal’la Sofrada 17:00 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber 20:00 Yasak Elma 20:00 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? 22:30 Yapışık Kardeşler Kaynak: InterSinema.com