30 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
30 Mart 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 İyi Akşamlar İstanbul
01:15 Maç Sonu
01:45 Futbolun Şehirleri
02:00 Süper Lig Maç Özetleri
02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:15 İyi Akşamlar İstanbul
05:15 Maç Sonu
05:45 Süper Lig Kısa Özet
06:00 beIN Manşet
07:15 Maç Saati
08:45 Maç Saati
08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
09:15 Maç Saati
09:30 Maç Sonu
11:00 İyi Akşamlar İstanbul
12:00 Maç Saati
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
13:45 Maç Saati
14:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:15 Kısa Özet: Genk - Liverpool
14:30 beIN Wellness
15:30 Maç Saati
15:30 Maç Sonu
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
18:00 beIN Manşet
19:00 Futbolun Şehirleri
19:00 Taraftar
19:00 Maç Önü
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
21:00 beIN Manşet
21:15 Devre Arası
22:00 Maç Sonu
22:00 beIN Wellness
22:00 Maç Saati
23:00 Futbolun Şehirleri
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com