30 Mart 2020 Atv Yayın Akışı 30 Mart 2020 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:15 Büyük Hazine: Sırlar Kitabı 00:20 Gel Dese Aşk 02:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 03:50 Kara Ekmek 05:35 Kara Ekmek 07:30 atv’de Hafta Sonu 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet 11:15 Dizi TV 12:25 Hercai 13:00 Gün Ortası 14:00 Beni Bırakma 15:45 Bir Zamanlar Çukurova 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Gel Dese Aşk 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? Kaynak: InterSinema.com