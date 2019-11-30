“30 mağaza açsaydım aynı hızda kapatırdım”
İç giyim sektörünün en büyük 3 oyuncusu arasında yer alan Yeni İnci'nin patronu Furkan Atakan, "AVM'lerde istesem 30 tane mağazayı aynı anda açabilirim. Ancak 30 mağazayı açtığım hızda da kapatırdım" dedi.
30.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:14
İç giyim sektörünün en büyük 3 oyuncusu arasında yer alan Yeni İnci'nin patronu Furkan Atakan, "AVM'lerde istesem 30 tane mağazayı aynı anda açabilirim. Ancak 30 mağazayı açtığım hızda da kapatırdım" dedi.
Kaynak: Dunya.com