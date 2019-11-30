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“30 mağaza açsaydım aynı hızda kapatırdım”

İç giyim sektörünün en büyük 3 oyuncusu arasında yer alan Yeni İnci'nin patronu Furkan Atakan, "AVM'lerde istesem 30 tane mağazayı aynı anda açabilirim. Ancak 30 mağazayı açtığım hızda da kapatırdım" dedi.

30.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:14
“30 mağaza açsaydım aynı hızda kapatırdım”

İç giyim sektörünün en büyük 3 oyuncusu arasında yer alan Yeni İnci'nin patronu Furkan Atakan, "AVM'lerde istesem 30 tane mağazayı aynı anda açabilirim. Ancak 30 mağazayı açtığım hızda da kapatırdım" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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