30 koyunu öldü, '18 kişilik ailemizin tek geçim kaynağıydı' diyerek ağladı
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30 koyunu öldü, '18 kişilik ailemizin tek geçim kaynağıydı' diyerek ağladı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Esendere beldesinde yaşayan Guli Fırat'ın 60 koyunundan 30 öldü.

30 koyunu öldü, '18 kişilik ailemizin tek geçim kaynağıydı' diyerek ağladı
31.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:32

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Esendere beldesinde yaşayan Guli Fırat'ın 60 koyunundan 30 öldü. Fırat, koyunlarını kaybettiği için gözyaşı dökerek, "18 nüfuslu ailemizin tek geçim kaynağı bu koyunlardı. Evlatlarım gibi bakıyordum. Hepsi öldü. Şimdi ne yapacağız" dedi. İlçe tarım müdürlüğü ekipleri ise köye gelerek hayvanların ölüm nedenini araştırmaya başladı.

İran sınırında bulunan Esendere beldesinin Güldağı köyünde yaşanan Guli Fırat'ın 60 koyunundan 30'u öldü. Toplu küçükbaş hayvan ölümleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Bölgeye giden veteriner ekipler, küçükbaş hayvanların ölüm nedenlerini araştırırken, şu ana kadar Fırat ailesine ait 30 küçükbaş hayvanın öldüğü tespit edildi.  Ölen koyunlar, köylüler tarafından at ve katırlarla taşınarak, gömüldü.

ÖLEN KOYUNLARI İÇİN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIÖlen koyunların sahibi Guli Fırat, koyunları için hüngür hüngür ağladı. Yetkililerden yardım bekleyen Fırat, "18 kişilik ailemin tek geçim kaynağı bu hayvanlardı. Onlar da öldü. Şimdi nasıl geçineceğiz. Koyunlarımızı evlatlarım gibi seviyordum. 60 koyunuz vardı, 30'u öldü" diye feryat etti.Annesine yardım için yaylaya gelen 6 yaşındaki Nursena Fırat ise, "Babam, koyunların sütü ve yoğurdunu satarak geçimimizi sağlıyordu. Koyunlarımızın yarısı öldü. Çok üzüldük" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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