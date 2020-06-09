30 kilometrelik sahilde 'can' kurtaracaklar
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30 kilometrelik sahilde 'can' kurtaracaklar

30 kilometrelik sahilde 'can' kurtaracaklar Cankurtaranlardan nefes kesen tatbikat Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama-Kurtarma ekiplerinin gerçeğini aratmayan tatbikatı nefesleri kesti.

09.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:49

30 kilometrelik sahilde 'can' kurtaracaklar

Cankurtaranlardan nefes kesen tatbikat

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama-Kurtarma ekiplerinin gerçeğini aratmayan tatbikatı nefesleri kesti.

Boğulma vakalarının önüne geçmek için sürekli eğitim yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama- Kurtarma ekipleri, deniz sezonunun açılmasıyla hazırlıklarını sürdürüyor. 85 cankurtaranın görev yaptığı ekip, Terme ile Yakakent ilçeleri arasında denize girilebilecek 30 kilometrelik sahilde görev yapıyor. Geçen yıl haziran ve eylül ayları arasında 229 kişiyi boğulmaktan kurtaran ekipler, bu sene de boğulma olaylarına daha iyi müdahale etmek için tatbikatlarını sürdürüyor.

Bugün yapılan tatbikatta cankurtaranlar denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi kurtardı. Denizde yapılan tatbikat gerçeği aratmadı. Kısa sürede denize girerek boğulma tehlikesi geçiren kişiyi sudan çıkaran ekipler, ilk yardım müdahalesini de olay yerinde yaptı.

Tatbikat hakkında bilgiler veren Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Ertan Özcan, "Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak her yıl 220 km deniz bandına sahip Samsun'da valilik tarafından belirlenen 30 km'lik yüzülebilir alanda 85 cankurtaran ile hizmet veriyoruz. Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte bunaltan sıcaklıklarda vatandaşlar sahile yakın kesimlerde denize girmekte, kırsal alanlarda ise tatlı sulara girmekteler. Vatandaşlardan talebimiz; akarsu, göl, gölet ve ırmak gibi suya girilmesi yasak olan ve cankurtaran hizmeti verilmeyen sulara girilmemesini öneriyoruz. Çünkü özellikle Türkiye'de en çok boğulma vakalarının meydana geldiği Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen boğulma vakalarının yüzde 95'i dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle meydana gelmektedir. Vatandaşlara tavsiyemiz, 12 altın cankurtaran kuralına uymalarıdır. Vatandaşlar, dibini bilmedikleri sulara girmesin. Yabancı oldukları yerde tek başlarına yüzmesinler. Vatandaşların kendilerini ispat etmeye çalışmamaları gerekiyor. Ayrıca vatandaşlar cankurtaran hizmeti verilen yerlerde denize girsinler" dedi.

Rip akıntısında yapılması gerekenler

Rip akıntısına yakalanıldığında yapılması gerekenlerden bahseden Arama Kurtarma Birimi Amiri Yılmaz Bakkaloğlu, şunları söyledi:

"Samsun'sa rip akıntısı dediğimiz doğal deniz olayı genellikle meydana gelmektedir. Rip akıntısı, normal suyun 1-1,5 metre olduğu seviyede bir anda deniz tabanındaki kumun yarılması neticesinde su seviyesinin 3 metre olması durumudur. Bu durumda ileri derecede bir akıntı oluşuyor. Yüzme bilenler dahil gerekli tedbirleri almazsa, panik yaparsa boğulma tehlikesi geçirebilir. Hayatını da kaybedebilir. Rip akıntısında yapmamız gereken; soğukkanlılığımızı koruyarak, karaya ya da açık denize doğru değil de sağa ya da sola doğru yüzerek akıntıdan çıkmaktır. Rip akıntısının ortalama süresi de en fazla 50 saniye civarındadır."

Çobanlı İskelesi sahilinde yapılan tatbikat, gerçeği aramadı.

30 kilometrelik sahilde 'can' kurtaracaklar

Kaynak: İHA

Manşet

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