"30 kere derin nefes alıp vererek soluk borunuzu temizlersiniz"
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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sabah, Sağlık

"30 kere derin nefes alıp vererek soluk borunuzu temizlersiniz"

Doğru nefes alıp vermeyle bağışıklık sisteminin güçlendirilebileceğine vurgu yapan Kaliteli Yaşam Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, "Eğer hatalı nefes alıp veriyorsanız, vücuttaki zehirli maddeleri dışarı atamazsınız.

10.04.2020 12:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:23

Doğru nefes alıp vermeyle bağışıklık sisteminin güçlendirilebileceğine vurgu yapan Kaliteli Yaşam Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, "Eğer hatalı nefes alıp veriyorsanız, vücuttaki zehirli maddeleri dışarı atamazsınız. Başarabildiğiniz ve aklınıza geldiği her süreçte doğru nefes alıp vermelisiniz ama alışkanlık haline gelene kadar, sabah uyandığınızda oda camını açın ve 30 kere derin nefes alıp verin, böylece tüm soluk borunuzu temizleyin.Akşam yatmadan önce de, aynı şekilde camınızı açarak, sabahki gibi 30 kere nefes alıp vererek, yatmadan önce soluk borunuzu temizleyip uykuya hazırlanın" dedi.

İstirahat koşullarında bir yetişkinin dakikada 11–14 soluk alıp verdiğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Haluk Saçaklı, "Vücutta günde yaklaşık 15-20 milyar ölü hücre kalıntısı taşınıyor.  Vücudun tüm bu yüklerin üstesinden gelebilmesi için, kanın yeterli oksijeni organ ve dokulara taşıması gerekir. Dolayısıyla lenf sistemi de çok iyi çalışacak ki, bu kadar büyük hafriyatı atabilsin. Lenf sisteminin iyi çalışması için iyi bir solunuma gereksinim vardır" diye konuştu.

"BURUN YABANCI MADDELERİ FİLTRE EDER"

Göğüs solunumunun, karın solunumuna oranla daha yorucu olduğunu ifade eden Saçaklı, "Göğüs duvarı esneklik sınırına yaklaştıkça gösterdiği direnç artar ve solunum kasları yorgunluğu daha erken alır.  Nefesi mümkün olduğunca burundan alıp verin.  Burundan nefes almak; daha derin, daha dolu ve kontrol edilebilir solunuma olanak verir.  Ağızdan nefes almak; şiddeti yüksek egzersizlerde oksijen azlığının söz konusu olduğu durumlarda alınan oksijeni artırmak için kullanılır.  Burun, yabancı maddeleri filtre eden karmaşık ve son derece işlevsel bir organdır.  Nefes burun deliklerinden girerken nemlenir ve beden ısısına uygun hale gelir" şeklinde konuştu.

"NEFESİN YOLUNU UZATIN"

Çoğu insanın nefesi,  göğüs kafesi ile soluk borusu arasına sıkıştırdığını belirten Saçaklı şunları söyledi: "Oysa bu hatalı nefes alıp vermedir. Nefesin yolunu uzatmalısınız.  Öncelikle nefesin ilk dolacağı yer karın boşluğudur.  Karnınızı burundan alacağınız derin bir nefes vasıtasıyla hava ile şişirin. Soluduğunuz havayı diyafram kasını da devreye sokarak göğse, oradan da soluk borusuna kadar gönderin. Havayı soluk borusunda hissedin onun lezzetini alın, 2 saniye tuttuktan sonra, burun yolları açıksa yine burundan nefesi yavaşça vermeye başlayın. Önce omuzlar aşağıya iniyor, sonra göğüs kafesi içe çekiliyor, en sonunda karnınızı iyice içeri çekerek tüm havayı boşaltın"

"EGZERSİZİ HER AKŞAM BELİRLİ SAYILARLA TEKRARLAYIN"

Karın şişirme egzersizi tavsiyesinde bulunan Saçaklı, "Karnı hava ile doldurup boşaltmayı daha kolay yapabilmeniz için sırtüstü yere yatın.  Cep telefonunuzu ya da televizyon kumandasını göbeğinizin üzerine koyun.  Burundan derince nefes alırken karnınızı yavaşça şişirin ve kumandanın yükseldiğini gözlerinizle görün. Burundan nefesi yavaşça verirken, karnınızdaki havayı yavaşça boşaltın. Bu egzersizi her akşam belirli sayılarla tekrarlarsanız, bilincinize doğru tekniği soktuğunuzda, artık istem dışı olarak bu hareketleri daha kolay yapabilirsiniz." diye konuştu.

"30 KERE DERİN NEFES ALIP VERİN"

Günde ne kadar derin nefes alıp verilmesi gerektiği konusunda önerilerde bulunan Kaliteli Yaşam Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, "Başarabildiğiniz ve aklınıza geldiği her süreçte doğru nefes alıp vermelisiniz ama alışkanlık haline gelene kadar, sabah uyandığınızda oda camını açın ve 30 kere derin nefes alıp verin, böylece tüm soluk borunuzu temizleyin. Her dışarıya çıktığınızda, en azından arabanıza gidene kadar, alabildiğiniz kadar derin ve doğru nefes alıp verin.  Akşam yatmadan önce de, aynı şekilde camınızı açarak, sabahki gibi 30 kere nefes alıp vererek, yatmadan önce soluk borunuzu temizleyip uykuya hazırlanın" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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