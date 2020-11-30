30 Kasım Masterchef düelloyu kim kazandı? Masterchef düello ödülü ne, kazanan kim? Özgül mü, Eray mı kazandı?

30 Kasım'da MasterChef'te yarışmacıları kuzu kol ve ayva beğendi yapıyor. 30 Kasım Masterchef düello ödülü nedir? 30 Kasım MasterChef Türkiye'de neler oldu? 30 Kasım Masterchef kaptanlık düellosu kazananı kim? Masterchef düello ödülü ne, kazanan kim? Özgül mü, Eray mı kazandı?