30 Kasım Masterchef düelloyu kim kazandı? Masterchef düello ödülü ne, kazanan kim? Özgül mü, Eray mı kazandı?
30 Kasım'da MasterChef'te yarışmacıları kuzu kol ve ayva beğendi yapıyor. 30 Kasım Masterchef düello ödülü nedir? 30 Kasım MasterChef Türkiye'de neler oldu? 30 Kasım Masterchef kaptanlık düellosu kazananı kim? Masterchef düello ödülü ne, kazanan kim? Özgül mü, Eray mı kazandı?
Masterchef'te bu akşam mavi takım kaptanlığı için yarış var. Masterchef Türkiye 2020'de son 8 belli oldu ve son 4 için kıyasıya mücadele başladı. Yarışmacılar çiğ börek yaparak yarışıyorlar ve bir kişi mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanı, karşısına bir kırmızı takım kaptanı belirleyecek ve yeni takımlar oluşacak.
30 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?
Kaptanlık oyununu Özgül kazandı. Kırmızı takım kaptanı olarak Eray belirledi.
Mavi takım kaptanı: Özgül
Kırmızı takım kaptanı: Eray
MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU KİMLERDEN OLUŞUYOR?
Mavi Takım kadrosu:
Özgül,
Barbaros,
Emir,
Sefa
Kırmızı Takım kadrosu:
Eray,
Ebru,
Serhat
MASTERCHEF DÜELLOYU KİM KAZANDI, HANGİ KAPTAN KAZANDI?
Özgül ve Eray'ın yarıştığı düello ödülünde kazanan belli oluyor...
Düelloyu kazanan isim henüz belli olmadı. Detayları haberimizden takip edebilirisiniz.