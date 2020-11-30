30 Kasım Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Koronavirüs tedbirleri neler?

Bugün başlayan Kabine toplantısı sonuçları vatandaşlar tarafından büyük merakla takip ediliyor. Peki, 30 Kasım Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Koronavirüs tedbirleri neler?