30 Kasım Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Koronavirüs tedbirleri neler?
30.11.2020 16:43 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:48
Bugün başlayan Kabine toplantısı sonuçları vatandaşlar tarafından büyük merakla takip ediliyor. Peki, 30 Kasım Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Koronavirüs tedbirleri neler?
Yeni tedbirlerin alınması için toplanan Kabine üyeleri tarafından belirlenen önlemler neler? 30 Kasım Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Koronavirüs tedbirleri neler?
KABİNE TOPLANTISINDA ALINABİLECEK KARARLAR
Sokağa çıkma yasağı üzerinde vatandaşlar belirsiz. Alınan kısıtlamaya göre hafta sonu yarı zamanlı sokağa çıkma yasağı mevcut. Bugün toplanan kabine toplantısı sonrası hafta sonu sokağa çıkma yasağı olabilir.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı 30 Kasım Pazartesi saat 15.00'te başlayacak. Toplantının ana gündem maddesini artan koronavirüs vakaları olacak. Hala devam eden Kabine toplantısı sonuçlarını öğrenmek için haberimizi takip edebilirsiniz.