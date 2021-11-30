30 Kasım İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? | İstanbul Hava Durumu
Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, 30 Kasım İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? | İstanbul Hava Durumu
Türkiye'nin en kalabalık şehir İstanbul'da İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? | 30 Kasım 2021 İstanbul Hava Durumu detayları haberimizde...
09.00 - 12.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 15°C ve sağanak yağış bekleniyor.
12.00 - 15.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 14°C ve sağanak yağış bekleniyor.
15.00 - 18.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 13°C ve rüzgarlı bekleniyor.
18.00 - 21.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 12°C ve gök parçalı bulutlu bekleniyor.
21.00 - 24.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 12°C ve gök parçalı bulutlu bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, 1 Aralık Çarşamba günü (Yarın) İstanbul'da sıcaklık en düşük 4°C ve en yüksek 12°C derecedir. Yarın için havanın yağmurlu beklenmektedir. Nem oranı en düşük %60 ve en yüksek %70'dir.
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