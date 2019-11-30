30 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

30.11.2019 09:19 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:19

Milyonluk safkanlar, binlerce kişiye istihdam sağlıyor

-Türkiye'deki 9 hipodromda toplam 350 bin kişi çalışıyor, bu da yaklaşık 1.5 milyon kişiye AŞ veriyor

-Bir yarış atının aylık maliyeti en az 7 bin TL-Neyle besleniyorlar, günlük antrenmanlarını nasıl yapıyorlar ?-Veliefendi Hipodromu'nda at hastanesi bulunuyor ve veterinerler hazır bekliyor-Apranti okulu, rehabilitasyon merkezi ve piknik alanı...-Nasıl jokey olunur?-Hipodrom ile yolu kesişen; kondisyoner, seyis, antrenör ya da at yarışı spikeri oluyor

UEFA EURO 2020 FİNALLERİNİN KURALARI ÇEKİLECEK20.00 A Milli Futbol Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele edeceği rakipleri, Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilecek grup kuraları sonucu belli olacak.EURO 2020 kuralarında 24 takım 6'şarlı 4 torbada yer alacak. A Milli Takım, kura çekimine 3. Torba'dan girecek. Ay-Yıldızlılar kura prosedürü gereği, 4'erli 6 grubun oluşturulacağı kura çekiminde B Grubu'nda yer almayacak. Böylece Milliler, 3. Torba'da kendisi ile birlikte bulunan Portekiz, Danimarka, Avusturya, İsveç ve Çek Cumhuriyeti'nin yanı sıra UEFA 2020 finallerinde B Grubu'nda yer alması kesinleşen Belçika, Rusya, Danimarka ile 4. Torba'dan bu gruba gelecek Finlandiya ya da Galler'den biri ile eşleşemeyecek.SÜPER LİG15.00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa15.00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor17.30 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü20.00 Göztepe - Fenerbahçe

TFF 1'İNCİ LİG14.00 Keçiörengücü - Altınordu16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Osmanlıspor19.00 Adanaspor - Bursaspor

BEŞİKTAŞ10.30 Siyah-beyazlı kulüpte divan kurulunun 2019 Yılı 3'üncü Olağan Toplantısı yapılacak. Ahmet Nur Çebi, toplantıya ilk kez kulüp başkanı olarak katılacak.11.30 Beşiktaş, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek. (Basına kapalı)

GALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını gerçekleştirecek.16.00 Galatasaray uçakla Trabzon'a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

TRABZONSPORBordo-mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak Galatasaray maçı için kampa girecek.

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİİki ligde de 15'inci hafta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Sigortam.net İTÜ Basket15.15 Teksüt Bandırma - Bahçeşehir Koleji17.30 Darüşşafaka Tekfen - TOFAŞ20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Türk TelekomHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - Samsun Canik Belediyespor17.00 İzmit Belediyespor - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol

VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi14.00 Beşiktaş - Nilüfer Belediyespor15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Atlasglobal Yeşilyurt19.00 Fenerbahçe Opet - KarayollarıNot: Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank karşılaşması, Çin'de düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası nedeniyle 14 Aralık Cumartesi günü oynanacak.AXA Sigorta Efeler Ligi16.00 İnegöl Belediyespor - Halkbank

AVRUPA LİGLERİ15.00 Alaves - Real Madrid (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)17.30 Hoffenheim - Fortuna Düsseldorf (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)20.30 Willem II - Sparta Rotterdam (Halil İbrahim Dervişoğlu)

22.00 Lille - Dijon (Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı)

Kaynak: DHA