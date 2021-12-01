30 Kasım 2021 Haberleri
30 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
- ABD'de 15 yaşındaki çocuk okulda katliam yaptı: 3 ölü, 6 yaralı
- Dolar 13.96 seviyesini görerek TL karşısında tarihi rekor kırdı
- Son Dakika: 'Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor' sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt
- İstanbul'un yanı başındaki Düzce'de kar yağışı başladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacan'a 6 sıfır göndermesi: Ne sen attın ya!
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında neden düşük faizi savunduğunu anlattı
- İzmir'de suya yüzde 18 zam yapıldı
- Suriyeli saldırgan yoldan geçen kadına yumruk attı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
- Yaptıklarına kimse anlam veremedi! Çöpleri devirdi, kıyafetlerini çıkarıp ilginç hareketler yaptı
- Uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte olduğu iddiasıyla gündeme gelen genç hayatını kaybetti
- İrfan Can Kahveci, 44. maddeden PFDK'ya sevk edildi! Cezası çok ağır olacak
- 5. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
- DEVA Partili Gürcan'ın casusluk iddialarına ilişkin fotoğrafları ortaya çıktı
- Son Dakika: Türkiye'de 30 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 207 kişi vefat etti, 25 bin 216 yeni vaka tespit edildi
- Dr. Mehmet Öz siyasete giriyor! Cumhuriyetçi Parti'den aday olacak
- ABD'de silah seslerinin duyulduğu evde 4 kişi ölü bulundu
- Omicron varyantı kapanma getirir mi? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
- PKK'lı Fehman Hüseyin'in koruması Diyarbakır'da kıskıvrak yakalandı
- Son Dakika: Mansur Yavaş'tan Bahçeli'nin suçlamalarına ilk tepki: Siyasi açıklamalara yanıt vermeyeceğim
- Kar yağışı yaklaşıyor! Marmara'da iki il beyaza büründü
- 14 askerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin açıklama: Dış etken söz konusu değil
- Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'ten Bahçeli'ye Mansur Yavaş tepkisi: Bahçeli ve yanındakiler ülkücü değil
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, babası tarafından darbedilen bebeğin davasına müdahil olacak
- Putin'den gelecek seçimlerde aday olup olmayacağı sorusuna yanıt: Henüz karar vermedim
- AK Parti'den Bülent Arınç'a adaylık yanıtı: Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'nın adayıdır
- BDDK bankaları uyardı: Krediler kripto paraya gitmesin
- Meteoroloji'den yeni uyarı: Fırtına yurdu terk ediyor, doğu bölgelerde kar yağışı görülecek
- Salih Memişoğlu cinayeti davasında karar çıktı! Sanığa 2 kez müebbet ile 21 yıl 6 ay hapis
- Annelik sevinci yaşayan oyuncu Özge Özpirinçci, bebeğine 'Üzüm' ismini verdi
- Babası tarafından öldüresiye dövülen 3 aylık bebeğin yaşadığı ev görüntülendi
- Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret açıklaması: Bize iletilen her mesajı alıyoruz
- İndirim son dakikasını zam sanan Habertürk spikeri hatasını anlayınca izleyiciden özür diledi
- Bu hamle çok şaşırttı! Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi
- Seren Serengil'den sevenlerini kahreden haber: 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak
- Estetik onu çok değiştirdi! Survivor Nagihan'ın son halini görenler tanıyamadı
- Trafik kazası geçiren Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ölümden döndü
- Dünyanın en tehlikeli maddesi! Tekirdağ'da 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi
- Anmada çıkan kavgadan Mansur Yavaş'ı sorumlu tutan Bahçeli'ye Alparslan Türkeş Vakfı'ndan yanıt
- Zimmetine 4 milyon 858 bin lira geçiren icra müdür yardımcısına 26 yıl hapis
- Altının kilogramı 758 bin 180 liraya yükseldi
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet