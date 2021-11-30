30 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
30 Kasım 2021 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Beın Teknik
01:30 Göztepe - Fenerbahçe
03:15 Haftanın Golleri
03:30 Gaziantep FK - İH Konyaspor
05:15 Haftanın Golleri
05:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
06:00 beIN Teknik
07:00 Yeni Gün
09:00 Göztepe - Fenerbahçe
10:45 Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:30 Galatasaray - Adanaspor
13:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
14:15 Haftanın Golleri
14:30 Konyaspor - Malatyaspor
15:00 A. Alanyaspor - DG Sivasspor
15:30 Fenerbahçe - Ç. Rizespor
16:00 V. Karagümrük - Trabzonspor
17:45 Haftanın Golleri
18:00 beIN Teknik
19:00 Taraftar
20:00 Sporun Mabetleri
20:30 Süper Lig Yolu
22:00 Final
23:30 İstatistik Bankası
Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.— Haberler (@Haberler) November 29, 2021
Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi?
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