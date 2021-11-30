30 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Beın Teknik

01:30 Göztepe - Fenerbahçe

03:15 Haftanın Golleri

03:30 Gaziantep FK - İH Konyaspor

05:15 Haftanın Golleri

05:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

06:00 beIN Teknik

07:00 Yeni Gün

09:00 Göztepe - Fenerbahçe

10:45 Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:30 Galatasaray - Adanaspor

13:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

14:15 Haftanın Golleri

14:30 Konyaspor - Malatyaspor

15:00 A. Alanyaspor - DG Sivasspor

15:30 Fenerbahçe - Ç. Rizespor

16:00 V. Karagümrük - Trabzonspor

17:45 Haftanın Golleri

18:00 beIN Teknik

19:00 Taraftar

20:00 Sporun Mabetleri

20:30 Süper Lig Yolu

22:00 Final

23:30 İstatistik Bankası

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

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