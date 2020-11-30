30 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı
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30 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı

30.11.2020 06:43 | Son Güncelleme: 30.11.2020 06:46
30 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı

30 Kasım 2020 Pazartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:30 Çocuklar Duymasın

02:00 Çocuklar Duymasın

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03:10 Ben Bilmem Eşim Bilir

03:40 Efsane

05:20 Senden İyi Yok

05:30 Müzik

06:00 Kavak Yelleri

06:00 Güllerin Savaşı

08:00 Afili Aşk

08:15 Akasya Durağı

10:30 Hasret Bitti

11:00 Annem

12:45 Çok Gezenti

13:30 Asi

14:00 Senden İyi Yok

15:15 Geniş Aile

16:00 Yaprak Dökümü

17:00 Çocuklar Duymasın

19:45 Kelime Oyunu

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

21:15 Yalan Dünya

23:30 Galip Derviş

23:45 Efsane

Kaynak: InterSinema.com

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