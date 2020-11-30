30 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı
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30 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı

30.11.2020 06:42 | Son Güncelleme: 30.11.2020 06:46
30 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı

30 Kasım 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:00 B Planı

04:00 5N 1K

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04:45 Küçük Ağa

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yatıya Misafirim Var

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik 2

22:15 Recep İvedik 2

30 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kaynak: InterSinema.com

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