30 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı
30.11.2020 06:42 | Son Güncelleme: 30.11.2020 06:46
30 Kasım 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
02:00 B Planı
04:00 5N 1K
04:45 Küçük Ağa
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yatıya Misafirim Var
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2
22:15 Recep İvedik 2
Kaynak: InterSinema.com