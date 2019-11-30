30 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı
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30 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

30 Kasım 2019 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

30.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 30.11.2019 06:45
30 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 İleri Üçlü

02:00 Lig Raporu

02:30 Stadyum

05:00 İngiltere Premier Lig Özetler

05:30 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:05 TFF 1. Lig Özetler

07:10 Olimpiyat Yıldızları

07:25 Lig Raporu

07:55 Efsanelerin İzinde

08:00 EURO 2020 Derleme

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Bülteni

10:00 Süper Spor

10:25 Salto

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Ajans Saati

11:55 Hava Durumu

12:00 NBA Saati

12:55 Beşiktaş Sompo Sigorta - Sigortam NET İTÜ BB.

13:45 Süper Lig Özetler

13:50 TFF 1. Lig Özetler

14:00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Sigortam NET İTÜ BB.

14:45 Spor Haftasonu

16:00 Avrupa Stüdyosu

17:00 Spor Bülteni

18:00 UEFA EURO 2020 Kura Çekimi

22:00 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com
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