30 Kasım 2019 Eurosport Yayın Akışı
30 Kasım 2019 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:15 Haberler
00:20 Olimpiyat Oyunları
01:20 Olimpiyat Oyunları
01:50 Haberler
01:55 Nordic Combined
03:00 Nordic Combined
03:30 Kayaklı Koşu
05:00 Nordic Combined
06:00 Nordic Combined
06:30 Kayakla Atlama
07:30 Kayaklı Koşu
09:00 Nordic Combined
10:20 Nordic Combined
11:35 Kayaklı Koşu
13:00 Kayaklı Koşu
15:00 Biatlon
15:50 Nordic Combined
16:30 Biatlon
18:15 Kayakla Atlama
20:20 Alp Disiplini
22:00 Alp Disiplini
23:45 Haberler
23:50 Masa Tenisi