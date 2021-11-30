"30 Kasım 18.00'e Kadar Motokuryelik Yapılmayacak; Motosiklet ve Elektrik Scooter'lar Kullanılmayacak"

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen lodos ve fırtına nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için 30 Kasım 18. 00'e kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter'ların kullanılmayacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen lodos ve fırtına nedeniyle,

Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için

Bugün 23. 00'ten

Yarın 18. 00'e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır. ??????

???? https://bit. ly/319jCLm" ifadelerini kullandı.

#İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen #lodos ve #fırtına nedeniyle,

??Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için

?Bugün 23. 00'ten

?Yarın 18. 00'e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır. ??????

???? https://t. co/weh1EqsNxj pic. twitter. com/tbEtrKcf8y

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 29, 2021 Bizi Takip Edin

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