30 Hırsızlık Olayının Şüphelisi 3 Kişi Yakalandı

GAZİANTEP'te jandarmanın düzenlediği operasyonda fabrikalardan ve bağ evlerinden 400 bin liralık malzeme çalan, hepsi birlikte yaptıkları 30 ayrı hırsızlık suçundan aranan 3 şüpheli operasyonla yakalandı.

Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Bedirkent, Suboğazı mahalleleri ile 5'inci Organize Bölgesi'nde bulunan bağ evi ve fabrikalardan yaklaşık 400 bin lira değerinde malzeme çalan 10 kişilik şebekenin peşine düştü. Jandarma ekipleri, daha önce 7 üyesi yakalanarak tutuklanan şebekenin birlikte yaptıkları 30 ayrı suçtan haklarında yakalama kararı bulunan 3 üyesinin adresine ulaştı. Savcılık kararıyla şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen jandarma; Çetin G., Ali A. ve Selçuk T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ulaşılan çalıntı malzemeler de sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki sorgulanmalarının ardından sağlık kontrolünden geçirilen Çetin G., Ali A. ve Selçuk T., daha sonra adliyeye sevk edildi. - Gaziantep

Kaynak: DHA