30 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?
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30 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden 30 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 30 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 30 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 30 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

30 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?
01.07.2020 08:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 08:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden 30 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 30 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 30 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 30 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

30 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında son 24 saatte 50.492 test yapıldığı ve 1.293 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bugün 16 kişi hayatını kaybetti ve 1.302 kişi iyileşti.

30 Haziran Türkiye Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

30 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 199.906 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.131'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.026 oplam entübe hasta sayısının ise 368 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 173.111 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." dedi.

Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/BF9nshPW0H

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 30, 2020

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Kaynak: Tamindir

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