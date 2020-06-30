30 Haziran Salı DHA Spor Gündemi
GALATASARAYSarı-kırmızılılar günü izinli geçirecek.
30.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:34
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar günü izinli geçirecek.
BEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlılar, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak.
FENERBAHÇESarı-lacivertli takım, Göztepe karşılaşması için çalışmalarına start verecek.
TRABZONSPORBordo-mavililerde Galatasaray maçının hazırlıkları başlayacak.
TFF 1'İNCİ LİG17.30 Keçiörengücü - Menemenspor19.00 Adanaspor - Altınordu20.00 Giresunspor - Bursaspor
PFDK SEVKLERİProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.
AVRUPA'DAN FUTBOL
20.30 Mallorca - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)
Kaynak: DHA