30 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?
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30 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?

30 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?
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Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 30 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta haftanın elenen ve birinci olan ismi Cuma günleri belli oluyor. Haftanın finalinde gelinler en yüksek puanı alarak gün birincisi olmaya çalışırken en düşük puanı alan elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 30 Haziran 2021 tarihinde Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 30 Haziran puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm izle!

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 30 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta haftanın elenen ve birinci olan ismi Cuma günleri belli oluyor. Haftanın finalinde gelinler en yüksek puanı alarak gün birincisi olmaya çalışırken en düşük puanı alan elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 30 Haziran 2021 tarihinde Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 30 Haziran puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? İşte detaylar haberimizde…

GELİNİM MUTFAKTA 30 HAZİRAN PUAN DURUMU!

30 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?

Gelinim Mutfakta 738. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı!

Gün toplamında kaynanalardan yüksek ve eşit puanları Aysun Kuşatan ve Yağnur İşçiler aldı! Çeyrek altını ise, kura çekimi sonrası bir gelin kazandı!

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.15'te Kanal D'de!

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREĞİ KİM ALDI İZLE!

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREĞİ KİM ALDI?

Yağnur ve Aysun kura çekimine kaldı ve Aysun gelin Neriman Hanım'ın çektiği kura sonucu çeyrek altını kazanan gelin oldu.

Gelinim Mutfakta 30 Haziran'da çeyrek altını Aysun gelin kazandı.

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