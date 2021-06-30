30 Haziran Çarşamba TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
30 Haziran Çarşamba günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Arslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Maraşlı, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 30 Haziran Çarşamba TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? 30 Haziran yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 30 Haziran Çarşamba TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
30 HAZİRAN ÇARŞAMBA TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Masterchef Türkiye
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
00:15 Dizi
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Aşk Mantık İntikam
13:15 Sen Çal Kapımı
16:00 Şef Akademi Doğada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
00:15 Kefaret
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:15 Cam Tavanlar
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar
23:30 Gizli Kod
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Kuruluş Osman
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 5
21:55 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi
22:45 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kazara Aşk
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kazara Aşk
22:45 Arkadaşım Hoşgeldin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:40 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:35 Kalk Gidelim
16:35 Ev Sineması Kuşağı "Ya Nasip Ya Kısmet"
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema "Sultan" (Altyazılı)
23:45 Yabancı Sinema "Sultan" (Altyazılı)
03:00 Ev Sineması Kuşağı "Ya Nasip Ya Kısmet"
04:40 Kalk Gidelim