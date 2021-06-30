30 Haziran Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
30 Haziran Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 30 Haziran 2021 İSKİ su kesintileri
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 30 Haziran Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Riva Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Cumhuriyet-Riva Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 29.06.2021 17:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : İskenderpaşa Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 30.06.2021 01:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Elbasan Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 29.06.2021 11:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.