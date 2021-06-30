30 Haziran Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
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30 Haziran Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

30 Haziran Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
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30 Haziran Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 30 Haziran 2021 İSKİ su kesintileri

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 30 Haziran Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Riva Mah

Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Cumhuriyet-Riva Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 29.06.2021 17:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : İskenderpaşa Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi : 30.06.2021 01:54

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Elbasan Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 29.06.2021 11:42

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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30 Haziran Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! - Haberler
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