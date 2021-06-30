30 Haziran 2021 Tv8 Yayın Akışı
30 Haziran 2021 Çarşamba günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:40 Doya Doya Moda
03:45 Doğduğun Ev Kaderindir
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Masterchef Türkiye 2021
13:15 Doya Doya Moda All Star
17:15 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
Kaynak: InterSinema.com