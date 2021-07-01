30 Haziran 2021 Haberleri
30 Haziran 2021 Manşet Haberleri.
- Manchester United, Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho'yu renklerine bağladı
- Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda
- Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Diego Costa ile görüşüyoruz
- Son anket sonuçları paylaşıldı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi sürüyor
- Bağdat'taki patlamada yaralı sayısı 15'e yükseldi
- 2 kardeşin istismarı davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabında bazı belgeler yayınlandı
- Ünlü teknik direktörler, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım olmadığı için Fenerbahçe'yi çalıştırmak istemiyor
- Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı
- İngiliz taraftar, çeyrek finali çırılçıplak sokakta koşarak kutladı
- Uzun süredir firari olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ortaya çıktı: Türk yargısına teslim olacağım
- Cinsel saldırıyla suçlanan ünlü komedyen Bill Cosby, beraat etti
- Eski sağlıkçı, koleksiyon yapmak amacıyla aşı çalmış
- Elmalı davasının sanık çifti ilk kez konuştu: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor
- Fenerbahçe, Steven Caulker'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
- Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
- Galatasaray, Emre Akbaba ve Arda Turan'la yeni sözleşme imzalayacak
- Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı
- Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 5 bin 496 yeni vaka tespit edildi
- 2021 yılı Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada kokain trendi analizi
- Elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 15 zam
- Adana'da nefes kesen operasyon! Babasını bıçakla kovaladı, anne ve ablası dahil 6 kişiyi rehin aldı
- Otomobili ile manevra yapan baba, 3 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu
- Son Dakika! Bakan Koca: Koronayı atlatanlar bugünden itibaren 3 ay içinde aşı olabilecek
- Fenerbahçe, İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Vladimir Petkovic'le imza aşamasına geldi
- Cami çıkışında silah sesleri yankılandı! Ağır yaralanan şahıs olay yerinde öldü
- Son Dakika: Bilim Kurulu'nda 50 yaş üstü vatandaşların ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağı kararlaştırıldı
- Ariel Ortega'nın veteranlar maçında attığı frikik golü futbolseverleri mest etti
- Beşiktaş, Diego Costa'ya 2 yıl için 5 milyon euro teklif etti
- Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: Proje, yabancı askerlere zemin hazırlamaz
- Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkalım' teklifi: İkna eden oyları alsın
- Fatih Terim, DeAndre Yedlin'in üstünü çizdi! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak
- Atış poligonunda kendini kazara başından vuran genç hayatını kaybetti
- Bakan Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği geliyor
- Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası kazan kaldırdı
- Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vuran saldırgan, o anları sosyal medyadan paylaştı
- Kademeli normalleşme öncesi Bilim Kurulu son kez toplandı! Gündemde aşılama var
- Denizde dehşet dakikaları! Dev köpek balığı sudan bir anda çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı
- Altının kilogramı 492 bin liraya geriledi