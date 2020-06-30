30 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı 30 Haziran 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Teknik Analiz 02:00 Stadyum 04:00 Almanya Bundesliga Özetler 04:10 Newcastle United - Manchester City 04:20 Süper Lig Özetler 04:50 TFF 1. Lig Özetler 05:20 Takvim Yaprakları 05:25 Efsanelerin İzinde 05:30 Teknik Analiz 05:50 Süper Lig Özetler 06:20 TFF 1. Lig Özetler 06:50 Spor Kitaplığı 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 TFF 1. Lig Özetler 07:00 Stadyum 07:55 Hava Durumu 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:45 Borussia Dortmund - Hoffenheim 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 09:55 Spor Kitaplığı 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 12:10 Süper Lig Özetler 12:40 Almanya Bundesliga Özetler 13:00 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 TBMM-TV 14:00 Gündem Futbol 15:00 La Liga Özetler 15:45 Borussia Dortmund - Hoffenheim 16:00 Spor Bülteni 16:30 Norwich - Manchester United 17:00 Almanya Bundesliga Özetler 17:00 Bundesliga 17:20 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol 17:30 İtalya Kupası Magazin 17:45 TFF 1. Lig Goller 17:55 Takvim Yaprakları 18:00 Spor Merkezi 19:30 Leicester City - Chelsea 20:00 Hedef Süper Lig 21:15 Süper Lig Goller 21:30 Aktüel Futbol 21:30 Leicester City - Chelsea 21:45 La Liga Özetler 22:30 Stadyum 23:30 Spor Artı Kaynak: InterSinema.com