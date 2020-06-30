30 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
30 Haziran 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:00 Almanya Bundesliga Özetler
04:10 Newcastle United - Manchester City
04:20 Süper Lig Özetler
04:50 TFF 1. Lig Özetler
05:20 Takvim Yaprakları
05:25 Efsanelerin İzinde
05:30 Teknik Analiz
05:50 Süper Lig Özetler
06:20 TFF 1. Lig Özetler
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 TFF 1. Lig Özetler
07:00 Stadyum
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:45 Borussia Dortmund - Hoffenheim
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
09:55 Spor Kitaplığı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:10 Süper Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 TBMM-TV
14:00 Gündem Futbol
15:00 La Liga Özetler
15:45 Borussia Dortmund - Hoffenheim
16:00 Spor Bülteni
16:30 Norwich - Manchester United
17:00 Almanya Bundesliga Özetler
17:00 Bundesliga
17:20 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol
17:30 İtalya Kupası Magazin
17:45 TFF 1. Lig Goller
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:30 Leicester City - Chelsea
20:00 Hedef Süper Lig
21:15 Süper Lig Goller
21:30 Aktüel Futbol
21:30 Leicester City - Chelsea
21:45 La Liga Özetler
22:30 Stadyum
23:30 Spor Artı
Kaynak: InterSinema.com