30 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı 30 Haziran 2020 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:30 Yüz Numaralı Adam 02:00 Poyraz Karayel 02:00 Efsane 04:00 5N 1K 04:45 Akasya Durağı 05:45 Yabancı Damat 06:15 Yabancı Damat 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 10:45 Güneşi Beklerken 13:15 Aşk-ı Memnu 15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Yüz Numaralı Adam 20:00 Çarkıfelek 21:45 Çok Güzel Hareketler 2 22:30 Hekimoğlu Kaynak: InterSinema.com