30 Haziran 2020 Haberleri
30 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
01.07.2020 00:15 | Son Güncelleme: 01.07.2020 00:19
- Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
- İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
- İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
- Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
- Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
- Tahran'da bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi: 19 kişi öldü
- Bakan Albayrak, yeni doğan çocuğu için mesaj atan ve dua edenlere teşekkür etti
- Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
- Kayseri'de otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
- Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
- Başak Demirtaş'tan Esra Albayrak'a destek mesajı: Kadınlara yönelik saldırganlığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz
- Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
- Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
- BIST30 pay piyasalarında açığa satış yasağı kaldırıldı
- Son Dakika: YÖK, Şehir Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Marmara Üniversitesi'ne aktarılmasına karar verdi
- Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
- TFF Yönetim Kurulu, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasına karar verdi
- Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
- Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
- Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
- Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
- Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
- Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 1293 yeni vaka tespit edildi
- Meteoroloji'den Doğu Anadolu ile Rize ve Artvin için sağanak uyarısı
- Son Dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
- Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
- Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bingöl'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
- Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
- Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi
- Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Ortaya atılan aşı reklamları şimdilik boş
- Tokat'ta cenaze ve nişan törenlerine katılan 75 kişi koronavirüse yakalandı
- 2. Lig'e düşen Eskişehirspor'un genç oyuncusu Mehmet Özcan, Bundesliga ekibi Freiburg'un gündeminde
- Avusturya'da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden ırkçı lider istifaya çağrıldı
- ABD'nin 'Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma' teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
- Asker uğurlama konvoyundan vücudunu sarkıtan genç ölümden döndü
- Şeytanın bile aklına gelmez! 5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara sattılar
- Borsa İstanbul, salgın karamsarlığına rağmen 11 yılın en iyi performansına imza attı
- Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı
- Altının kilogramı 390 bin liraya geriledi