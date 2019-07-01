30 Haziran 2019 Haberleri
30 Haziran 2019 Manşet Haberleri.
- Güzel oyuncu İrem Sak'ın bikinili fotoğrafına beğeni yağdı!
- Selfie çeken genç kayalıklardan yuvarlandı
- Dışişleri Bakanlığından Libya'daki Türk vatandaşları için uyarı!
- Libya Ordusundan açıklama: Alıkonulan Türklerden haberimiz yok
- Evanjelik din adamı 'çocuğa cinsel saldırıdan' suçlu bulundu
- Ünlü şarkıcı Fettah Can Suriyeli paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu!
- Fatih Erbakan: İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız
- 'Yavuz' sondaj gemisi Mersin açıklarına ulaştı
- Model Deniz Akkaya, fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı!
- Meteoroloji saat vererek uyardı! Sağanak yağış geliyor
- İzmir'de korkutan yangın! Ormanlık alana sıçradı
- İstanbul'da bin adrese eş zamanlı asayiş operasyonu!
- Türkiye'den Libya'ya sert uyarı: Hedef haline gelecektir!
- İspanya 4. Lig ekibi Mostoles Balompie'da Başkan, 'Dünya yuvarlak değil' diyerek takımın ismini değiştirdi
- Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in zayıf hali takipçilerini korkuttu!
- Amasra'da deniz üzerinde yaşanan hortum paniğe neden oldu
- A Milli Kadın Basketbol Takımı, galibiyetle veda etti
- Taksim'deki Onur Yürüyüşü'ne polis plastik mermiyle müdahale etti!
- Van'ın Gevaş ilçesinde 3,7 şiddetinde deprem meydana geldi
- Gazi Koşusu'na damga vuran Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na: Her şey güzel olacak
- Nusret Gökçe, yayınladığı spor videosuyla takipçilerini endişelendirdi!
- Dışişleri Bakanlığından Irak'a sert tepki: Teröristleri barındırmayın
- 93. Gazi Koşusu'nu The Last Romance isimli safkan kazandı!
- Seda Sayan iddialı kıyafetiyle sosyal medyanın gündemine oturdu!
- Yılın transferi Frenkie de Jong, Alanya'da tatil yapıyor
- Norwich, Aston Villa ve Sheffield United, Emre Mor'u istiyor
- Usta sanatçı Şener Şen cüzdanındaki indirimli akbille dikkat çekti
- Fenebahçe'nin eski hocası Phillip Cocu, Derby County yolcusu
- Adana'da mucize kurtarış! Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı
- Ambulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttu
- İstanbul Valiliğinden Küçükçekmece'yi karıştıran taciz iddiasıyla ilgili açıklama
- Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı
- Rusya'dan Karadeniz'e giren ABD savaş gemisiyle ilgili açıklama: Yakından takip ediyoruz
- Mehmet Ali Erbil'den beklenen haber geldi
- DSP'li Muammer Aydın, Twitter hesabından istifa ettiğini açıkladı
- Ahmet Davutoğlu'ndan 23 Haziran yorumu: Büyük hüzün duyuyorum
- Ozan Kabak, Schalke 04'e transfer oldu
- Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması
- Beşiktaş, Edin Visca için Roco ve Orkan'ı takasta kullanacak
- Gülben Ergen'in sürekli davalar açtığı Erhan Çelik'ten ders gibi paylaşım
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