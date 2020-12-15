30 gün koruyan smf30 maske nedir? Smf30 maske nedir? smf30 maske nasıl temin edilir?

Türkiye'de yerli bir firma devrim niteliğinde bir uluşa imza attı. Kovid 19'un oldukça yaygın olduğu ve pek çok insanın mustarip olduğu bu salgın için üretilen maske, 30 güne kadar koruma sağlıyor.

Son günlerde sağlık çalışlarının oldukça zorlandığı konulardan birisi ise maskeler. Türk bir firma bu konuda devrim niteliğinde bir ürün üretti.Peki bu 30 gün koruyan smf30 maske nedir? Smf30 maske nedir? smf30 maske nasıl temin edilir?

30 GÜN KORUYAN SMF30 MASKE NEDİR?

Yeni üretilen bu maske tam 4 katlı ve tek maske ile corona virüse karşı 30 gün korunabiliyorsunuz.askede en alt ve en üst katmanlarda, nonwoven adı verilen örülmemiş, dokuma işlemi yapılmamış, antibakteriyel koruyuculuğa sahip özel bir kumaş kullanıldığı belirtildi.

Maskenin tek yıkamada 30 güne kadar koruyuculuğunu sürdürdüğü ve 10 defaya kadar yıkanarak yeniden kullanılabildiği açıklandı. Mega İç ve Dış Ticaret Mümessillik Şirketi Genel Müdürü Gonca Neriman Taşar, maskeyi Kovid-19 dahil olmak üzere tüm zararlı patojenlerin yayılmasını engellemek amacıyla ürettiklerini söyledi.