30.Gün iftar menüsü! 12 Mayıs Çarşamba 2021 Ramazan iftar menüsü

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının otuzuncu iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin paylaşıyoruz.

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının otuzuncu iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

30. GÜN İFTAR MENÜSÜ

- Domates Çorbası

- Et Sote

- Salata

- Dut Kurusu Kurabiye

DOMATES ÇORBASI

Domates Çorbası için gerekli malzemeler

1 adet kırmızı kapya biberi

1 çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı domates salçası

5 adet orta boy domates

3 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı toz şeker

4 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

Domates Çorbası yapılışı;

- Öncelikle fırında közlenmiş domates çorbası için öncelikle domatesleri közleyin. Bunun için fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

- Yağlı kağıdın üzerine domatesleri ikiye bölüp dizin ve yanlarına da ikiye kestiğimiz biberleri ekleyin.

- Sarımsakları soyun ve domateslerin üstlerine batırın. Ve kuru soğanları da soyup halka halka doğrayıp tepsinin mümkünse domateslerin üzerine dizin.

- Bir kenarda tuzu, şekeri, kekiği ve karabiberi de karıştırıp tepsinin üzerinden serpin.

- Önceden fırını 180 derecede ısıtalım ve domatesleri yaklaşık yarım saat pişirelim.

- Domatesler közlendikten sonra bir kenara soğumaya bırakın.

- Soğuduktan sonra közlenen domates ve biberlerin kabuklarını soyun.

- Çorbayı pişireceğimiz tencereye tereyağı alın ve unu kısık ateşte kavurun.

- Rengi dönünceye kadar ve unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Kısık ateşte kavurduğumuz unların üzerine közlediğimiz sebzeleri ekleyelim ve iyice karıştırın.

- Sebzeleri unla iyice karıştırdıktan sonra suyumuzu ekleyin.

- Bir kere de suyla karıştırdıktan sonra kapağını kapatalım ve pişirmeye bırakın.

- Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve blenderdan geçirin.

- Pürüzsüz bir kıvam alana kadar devam edin.

- Çorba kıvamı alana kadar sıcak su ilave edebilirsiniz.

- Suyunu ayarladıktan sonra en son baharatları ve sütü ekleyebilirsiniz.

- Son olarak 5 dakika daha pişirdikten sonra çorba servise hazır.

Afiyet olsun!

ET SOTE

Et Sote için gerekli malzemeler

-1 adet orta boy kurusoğan

-4 yemek kaşığı zeytinyağı

-600 gr sotelik dana eti

-1/2 tatlı kaşığı biber salçası

-2 tane domates

-1/2 (yarım) çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

-4 adet yeşil biber

-1 su bardağı sıcak su

-1 tatlı kaşığı domates salçası

-1 tatlı kaşığı kekik

-1 çay kaşığı tuz

Et Sote yapılışı;

-Et sote hazırlamak için; kuru soğanı küçük küpler halinde yemeklik doğrayın.

-Kabuğunu soyduğunuz domatesleri soğanlarla uyumlu olacak şekilde kesin.

-Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız yeşil biberleri, yarım ay şeklinde doğrayın.

-Tercihen döküm bir tavada zeytinyağını kızdırın. Küçük parçalar halinde sotelik doğradığınız dana etini tavaya alın.

-Suyunu salmaması, lezzet ve vitamin değerini hapsetmesi için; yüksek ateşte, yaklaşık 2-3 dakika hiç karıştırmadan eti mühürleyin.

-Mühürleme işlemi sonrasında dış kısmı renk alan etleri tavayı aralarda sallayarak yüksek ateşte sotelemeye devam edin.

-Yemeklik doğradığınız soğanları katıp, soğanlar yumuşayana kadar pişirme işlemini sürdürün.

-Aralarda karıştırarak sırasıyla, doğranmış yeşil biber ve domatesleri katın.

-Biber ve domates salçasını sıcak su ile sulandırdıktan sonra azar azar tavaya ekleyin.

-Üzerine bir kapak kapatıp, pişirme işlemini kısık ateşte sürdürün.

-Salçalı suyunda lokum gibi yumuşayana kadar pişen etlere; taze çekilmiş tane karabiber, kekik ve tuzu katıp, son bir kez karıştırın.

-5 dakika daha pişirdiğiniz et soteyi lezzetli suyuyla birlikte servis tabaklarına alın.

DUT KURUSU KURABİYE

Dut Kurusu Kurabiye için gerekli malzemeler

- 1 yumurta

- 1 su bardağı kuru dut

- 1,5 su bardağı ceviz

- tarçın (isteğe bağlı, ben 1/2 çay kaşığı kullandım)

Dut Kurusu Kurabiye yapılışı;

- Öncelikle cevizi iyice robottan geçirin. Sonrasında dut kurusunu ve tarçını da ekleyip robottan geçirin.

- Son olarak yumurtayı da ekleyip karıştırın.

- Şekil verip yağlı kâğıt serdiğiniz tepsiye dizin.

- Önceden ısıtılmış¸ 170 derecelik fırında 10-15 dakika pişirin.

Afiyet olsun!