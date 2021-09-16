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30 farklı ülkede İslami alanda yayıncılık faaliyeti gösteren yayınevleri İstanbul'da buluşacak

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel
30 farklı ülkede İslami alanda yayıncılık faaliyeti gösteren yayınevleri İstanbul'da buluşacak

Dünya genelinde 30 farklı ülkede İslami alanda yayıncılık faaliyeti gösteren yayınevi yetkilileri, Türkiye'deki yayıncıların öncülüğünde "Uluslararası Dini Yayıncılar Birliği"nin kuruluşu için İstanbul'da bir araya gelecek.

Dünya genelinde 30 farklı ülkede İslami alanda yayıncılık faaliyeti gösteren yayınevi yetkilileri, Türkiye'deki yayıncıların öncülüğünde "Uluslararası Dini Yayıncılar Birliği"nin kuruluşu için İstanbul'da bir araya gelecek.

Dini yayınların dünyanın her yerinde daha kolay ulaşılabilir hale gelmesini temin etmek, İslami alanda bilimsel araştırmaları desteklemek ve İslami neşriyat alanında faaliyet gösteren yayıncıların niteliklerini arttırmak amacıyla "Uluslararası Dini Yayıncılar Birliği"nin kurulması için yaklaşık bir yıldır yapılan hazırlık çalışmalarında sona gelindi.

Birlik, İslam dini temalı kitap yayıncılığı yapan yayınevlerini ve yayıncıları bir çatı altında buluşturmayı, ortak faaliyet ve etkinlikler gerçekleştirmeyi, mesleki dayanışma ve iş birliklerinin artışını sağlamayı amaçlıyor.

Merkezi İstanbul'da olması planlanan birlik, uluslararası ilk istişare toplantısını yapmak amacıyla 18-19 Eylül tarihlerinde İstanbul'da iki günlük bir çalıştay programında kuruluş toplantısını gerçekleştirecek.

Türkiye'de dini yayıncılık alanında faaliyet gösteren yayınevlerini bir araya toplayan ve geçen yıl aralık ayında kurulan "Uluslararası Dini Yayıncılar Derneği"nin bir çalışması olarak planlanan Uluslararası Dini Yayımcılık Çalıştayı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde yapılacak.

Toplam 30 ülkeden yayıncıların katılacağı çalıştayda, İslami yayıncılığın geldiği nokta ve sorunları masaya yatırılacak.

Dünya genelinde İslami neşriyat yapan yayıncıların İslamofobi ile mücadeledeki rolünün de ele alınacağı açılış panelinin ana konuşmacısının Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın olması bekleniyor.

Panelde ayrıca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Paçacı ile Prof. Dr. Sami el-Aryan ve Endonezya Mizan Publishing CEO'su Salman Faridi konuşmacı olarak yer alacak.

Program, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Yerleşkesi'nde 18 Eylül'de saat 10.00'da açılış töreni ile başlayacak. İZU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut'un başkanlığında yapılacak çalıştay, iki gün boyunca devam edecek.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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